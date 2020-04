Netflix ist dank Corona jetzt mehr wert als Disney

Die weltweite Corona-Krise sorgt zeitweise für Verschiebungen und Umbrüche in der Wirtschaft. So ist der Streamingdienst Netflix nun wertvoller als Disney.

Eigentlich gilt der Unterhaltungskonzern Disney weltweit als beinahe uneinholbar. Doch die Corona-Krise stellt das auf den Kopf. Wegen des Virus musste Disney seine Vergnügungsparks weltweit schließen, das bedeutet Umsatzeinbußen in Milliardenhöhe. Auch der Start des hauseigenen Streamingdienstes war eher mittelmäßig.Ganz anders schaut es derzeit bei Netflix aus. Das "Traditionsunternehmen" unter den Streamingdiensten konnte aufgrund der Corona-Krise allein im Jahr 2020 unglaubliche 15,77 Millionen neuer Abo-Kunden weltweit gewinnen. Das ist knapp das Doppelte dessen, was das Unternehmen selbst erwartet hatte.Der Vierteljahresumsatz für das erste Quartal 2020 hat sich gegenüber dem Vorjahr verdoppelt. 709 Millionen Dollar nahm der Streamingdienst innerhalb der drei Monate ein. 2019 waren es noch 344 Millionen Dollar. Diese Zahlen lassen den Aktienkurs von Netflix rasant in die Höhe schnellen. 190 Milliarden Dollar ist der Streamingriese an der Börse nun wert. Damit ist Netflix jetzt mehr wert als Disney.Die Corona-Krise, durch die die Menschen die meiste Zeit daheim sind, hat Netflix auch einen neuen Hit beschert. Die skurrile Doku-Serie "Tiger King" hat laut Netflix in den ersten vier Wochen 64 Millionen Zuseher erreicht – so viele wie die erfolgreichste Staffel von "Stranger Things".