1,1 Mio: Nicki Minajs Ringe spielen sogar ihren Song

Frisch verheiratet und strahlend, zumindest am Finger: Nicki Minaj zeigt der Welt ihren Ehering. Und der spielt alle Stückeln. Sogar ihr eigenes!

Anfang September hieß es,. Ende Oktober wiederum plauderte sie aus, dass sie doch ein neues Projekt am Laufen hat:Privat hingegen gibt es keine Unsicherheiten. Nicki ist frisch verheiratet und überglücklich. Ihr Liebster, Kenneth Petty und sie heirateten in einer Blitzhochzeit , weil die Hochzeitserlaubnis dabei war, abzulaufen.Die Ringe kamen per Flugzeug aus New York nach Los Angeles. Inklusive dem Juwelier, wie " TMZ " jetzt verriet. Der Bräutigam kümmerte sich um jeden einzelnen Schritt, vom Entwurf bis zur Endfertigung durch Bling-Bling-Juwelier Rafaello und Co. Petty soll die Riesenklunker auch aus der eigenen Tasche bezahlt haben.Laut Juwelier soll der Riesen-Klunker 1,1 Millionen Dollar wert sein. Der Mittelstein hat unglaubliche 17 Karat. Die Anforderungen des Bräutigams waren für Rapper ungewöhnlich: "nette Diamanten und nichts, was zu sehr schreit". Understated ist der Diamant aber nur, wenn man sich die grellen Klunker von anderen Rappern anschaut. Bei seinem eigenen Ring hat Petty sich nicht zurückgehalten. Da glitzerts und blinkts bis zur Schneeblindheit.Innen in den Ringen ist "Ken & Barbie" eingraviert. Zur Erklärung: "Barbie" ist auch der Instagram-Name von Nicki Minaj. Selbst die Verpackung der Ringe war maßgeschneidert für das Paar. Macht man die Ringschachtel auf, ertönt wie bei einer Spieluhr ein Song. Es ist Nickis "Come See About Me". Im Deckel läuft eine Slideshow aus Fotos von Nicki und Kenneth Petty.Für das erste Fotoshooting mit den Ringen inszenierte sich Minaj als Chuckys Braut und Kenneth machte ihr die Mörder-Puppe. Happy Halloween!