So tickt Niclas Castello, Verlobter von Sylvie Meis

Er scheut das Rampenlicht und wird doch bald der Ehemann an Sylvie Meis' Seite: Niclas Castello.

Er wird von Paris Hiltons Papa Richard gedrückt, seine Kunst hängt bei Beyoncé und Jay-Z. In Händlerkreisen (u.a. bei der Art Basel in Miami 2018) gab es in den vergangenen Jahren einen regelrechten Hype: Niclas Castello, der eine private Kunstakademie abgebrochen hat, gilt als aufgehender Superstar.Geboren wurde der Deutsche 1978 in der 5.500-Seelen-Gemeinde Neuhaus am Rennweg in Thüringen geboren. Von dort führte ihn die künstlerische Selbstfindung zum Montmartre in Paris, wo schon Henri de Toulouse-Lautrec zur Legende wurde. Nach einer Zwischenstation zurück in Deutschland verließ er Europa Richtung New York, wo er zwei Jahre blieb. Danach folgte eine Weltreise.Castellos Kunst lehnt sich an Pop Art, Neo-Expressionismus und Street Art an. Man sieht klar Einflüsse von Andy Warhol, er selbst nennt aber auch den französichen Street Art Künstler Invader als Inspirationsquelle.Zu Castellos berühmtesten Werken gehört seine Skulpturenreihe "The Kiss". Überdimensionale, glänzende Lippen in allen Farben des Kaugummiautomaten, angelehnt an die Balloon Animals von Jeff Koons.Mit seinen Cube Paintings verbindet Castello Malerei und Skulptur.Im Mai 2019 lernte Castello auf der Hochzeit von Barbara Meier in Venedig TV-Schönheit Sylvie Meis kennen . Auf einem US-Urlaub im Oktober steckte er ihr einen Vierkaräter an den zarten Finger. 2020 soll die Hochzeit sein . Weil Castello das Blitzlichtgewitter scheut, wollen die beiden nicht in Deutschland, sondern im Ausland heiraten.