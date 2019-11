Sylvie Meis plant ihre Traumhochzeit für 2020

Verliebt, verlobt, verheiratet und das in Rekordzeit: Sylvie Meis plant bereits ihre Hochzeit mit dem deutschen Künstler Niclas Castello.

Im, im Mai sorgte sie– und zog das Auge von Niclas Castello auf sich. Im Juli wurde erstmals öffentlich geturtelt und geknutscht (siehe Fotoshow oben), im, jetzt läuten in naher Zukunft die Hochzeitsglocken. So schnell geht's, wenn Sylvie Meis etwas will.Castello hielt im USA-Urlaub um Sylvies Hand an – vier Karat an Diamenten und ein Mann, dem die 41-Jährige nicht widerstehen wollte.Doch der Künstler (41) scheut das Scheinwerferlicht. Deshalb ließ ihn Sylvie am Samstag auch zu Hause, als sie über den Red Carpet der "Festliche Opern-Gala" in Berlin stöckelte.Das wird auch der Grund sein, warum eine Hochzeit in Deutschland für die beiden nicht in die Tüte kommt. Stattdessen will die "Bild" wissen, dass Sylvie und Niclas ihre Trauung ins Ausland verlegen. Wichtigster Punkt: Die Romantik darf nicht zu kurz kommen.