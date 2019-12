Niederösterreicher liegen mit grippalen Infekten flach

Winterzeit ist Grippezeit. Doch wie sieht es aus mit der jährlichen Grippewelle? "Heute" hat nachgefragt.

Vergangenes Jahr kam sie spät, aber heftig – mehr dazu hier und hier Und auch heuer war man Ende November von einer Grippewelle noch weit entfernt. Aber: Niederösterreich schnupft und hustet, was das Zeug hält.Laut Zahlen der NÖGKK waren vergangene Woche insgesamt 2.707 Menschen wegen der Grippe oder grippalen Infekten krank geschrieben. In lediglich 14 Fällen handelte es sich um die Influenza, also die echte Grippe. 2.693 Personen hatten sich einen grippalen Infekt eingefangen – mit allem, was dazugehört. Schnupfen, Husten, leichtem Fieber und Abgeschlagenheit."Im Vergleich zu den beiden Wochen davor sind die Zahlen nahezu gleich geblieben," erörtert Walter Sohler von der NÖGKK.Demnach waren in der Kalenderwoche 47 (18. bis 24. November) 2.755 Menschen krank (19 davon mit echter Grippe), in der Woche davor (KW 46, 11. bis 17. November) 2.752 Personen (16 davon mit echter Grippe).