Noch 20.000 Österreich im Ausland gestrandet

Seit Beginn der Coronavirus-Pandemie hat das Außenamt rund 7.000 Österreicher heimgeholt. Rund 20.000 sind aber immer noch weltweit gestrandet.

300 Österreicher sind kürzlich am Flughafen Wien-Schwechat gelandet. Sie wurden vom Außenministerium aus der australischen Metropole Sydney ausgeflogen . Damit hat das Außenmamt bereits rund 7.000 Österreicher aus aller Welt rückgeholt.Doch fast 20.000 Österreicher sitzen noch in vielen Lädnern rund um den Globus fest und warten auf ihre Rückholung – und ihre Unruhe steigt. Doch nicht allen kann das Außenministerium helfen.So etwa die 26-jährige Grazerin Melanie Pendl. Sie ist in Peru gestrandet und kann vorerst nicht ausreisen. In ihrer Jugendherberge gab es nämlich vier Fälle von Coronavirus-Infektionen. Das ganze Gebäude wurde mit allen Bewohnern unter Quarantäne gestellt.