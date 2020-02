Nur "Sehr gut", sonst kein Platz im Gymnasium

Einigen Gymnasien in Niederösterreich erhalten viel mehr Anmeldungen als sie freie Plätze haben. Immer mehr Volksschüler brauchen daher lauter "Einser" im Zeugnis.

Der Andrang auf die Gymnasien führt in Niederösterreich zu Härtefällen: So gibt es im Bundesgymnasium Zehnergasse in Wiener Neustadt mehr als 270 Anmeldungen, aber nur 170 freie Plätze. Die Folge: Volksschüler, die im Halbjahreszeugnis der 4. Klasse nicht lauter "Sehr gut" haben, werden nicht genommen, so der "Kurier". Weitere Hotspots mit mehr Anmeldungen als Plätzen sind Baden, Perchtoldsdorf und Purkersdorf.Manche Gymnasien gehen sogar so weit, dass sie von potenziellen Schülern alle Volksschulzeugnisse ab der 1. Klasse verlangen. Damit sollen "Gefälligkeits-Einser" ausgeschlossen werden. Der niederösterreichische Bildungsdirektor Johann Heuras will die Lehrer vom Druck der Eltern und die Schüler vom Leistungsdruck befreien. Er schlägt für die Schulwahl einen "lang gestalteten Prozess" vor, in dem "die Kinder beobachtet und die Eltern beraten werden".Bei genügend Plätzen an Gymnasien reichen laut Bildungsministerium der erfolgreiche Abschluss der 4. Klasse Volksschule und ein "Sehr gut" oder "Gut" in Deutsch, Schreiben, Lesen und Mathe. Gibt es zu viele Bewerber, werden sie nach Eignung, Wohnortnähe und Besuch der Schule durch Geschwister gereiht.