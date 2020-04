Teuerste Therapie der Welt könnte Baby Lea retten

Die sechs Monate alte Lea Bossi kämpft um ihr Leben. Täglich stirbt ein Teil ihrer Muskeln ab. Nun sammeln ihre Eltern Geld für ein lebensrettendes Medikament.

Erst sechs Monate ist Lea Bossi aus Sax im Schweizer Kanton St. Gallen alt und schon jetzt befindet sie sich in einem Wettlauf gegen die Zeit. Lea ist an einer seltenen Erbkrankheit namens Spinale Muskelatrophie Typ 1 erkrankt (SMA Typ 1). Diese Krankheit bewirkt, dass sich ihre Muskeln täglich ein bisschen mehr zurückbilden. Sie schafft es kaum, sich zu bewegen.Nur jedes 6000. Baby erkrankt daran. Von ihrem Cousin wird Lea Pinkie Finger genannt, weil sie ihren kleinen Finger am besten bewegen kann. Ein Medikament gibt es zwar, in der Schweiz es jedoch noch nicht zugelassen. Doch dieses könnte ihr ein selbstständigeres Leben ermöglichen.Helen Bossi, Leas Mutter, erzählt, dass sie mit Lea am 1. Januar diesen Jahres auf die Notfallstation musste, weil sich die Kleine fast nicht mehr bewegte. Nach einer dreitägigen Untersuchung gab ein Bluttest dann die definitive Diagnose. "Wir mussten entscheiden, ob wir eine Therapie anfangen wollten oder nicht", so Bossi. Ohne jegliche Therapie habe Lea eine Lebenserwartung von maximal zwei Jahren. Für die Familie war klar, dass sie kämpfen will. Bei ihrer aktuellen Behandlung (Spinraza), die in der Schweiz zugelassen ist , wird Lea anfangs in kurzen Abständen und später im Abstand von vier Monaten lebenslang eine Spritze ins Rückenmark gegeben. Im März bekam Lea bereits ihre vierte Spritze. "Diese Spritze wirkt sich auf die Motorik aus", sagt Bossi. Ihre Tochter könne jetzt das Köpfchen drehen und die Ärmchen leicht bewegen. "Ihre Beinchen sind aber immer noch schlaff." Auch wirke sich die Therapie nur bedingt auf die Schluck-, Kau- und Atemmuskulatur aus. "Die Atemmuskulatur ist unsere größte Angst", sagt die Mutter. Die Behandlung verzögere auch nur das Fortschreiten der Krankheit, die Atemmuskulatur werde aber dennoch verkümmern.Doch Familie Bossi hat nun einen neuen Hoffnungsschimmer. In den USA gibt es seit gut einem Jahr ein Medikament namens Zolgensma gegen die tödliche Muskelkrankheit. Es gilt als das teuerste der Welt. Es wurde bereits bei Säuglingen eingesetzt und hat zu positiven Krankheitsverläufen geführt. Das Medikament wird dem Kind vor dem zweiten Lebensjahr als Infusion verabreicht. Das Problem: Es kostet fast zwei Millionen Euro. Zudem ist es in Europa noch nicht zugelassen, weshalb die Familie die Therapie selbst bezahlen müsste. Doch das kann sie nicht.Zwar würde im Frühsommer eine Zulassung durch die European Medicines Agency (EMA) für Europa gelten. Eine Bezahlung durch die Versicherung würde aber erst in Betracht gezogen, wenn die Aufsichtsbehörde Swissmedic die Therapie ebenfalls zulassen würde. "Dies ist ein langer Weg, der viel Zeit beansprucht, und diese Zeit haben wir einfach nicht", sagt Bossi.Deshalb hat sich die Familie nun an die Öffentlichkeit gewandt. Via Crowdfunding sammelt sie Spenden für die 1.991.000 Euro teure Therapie. Im ersten Monat der Spende sind bereits über 95.000 Euro zusammengekommen. "Es ist noch ein weiter Weg", so Bossi. Aber sie freue sich sehr über die vielen Spenden. "Diese Therapie ist unsere Hoffnung und wir bleiben weiter positiv."