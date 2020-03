Ö3-Star parodiert Krankl:"Huach zua, Mundschutz"

Du willst wissen, was Hans Krankl zu den neuesten Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus zu sagen hat? Dann hat Ö3-Comedian Gernot Kulis die Antwort für dich parat!

"Huach zua, Mundschutz!", spricht Hans Krankl die neueste Maßnahme der Bundesregierung im Zuge der Coronavirus-Pandemie gleich direkt an. In einer "Rede zu Lage der Nation" (siehe Video unten) spricht aber nicht der "Goleador", sondern Ö3-Comedian Gernot Kulis, dessen Parodien von Österreichs Jahrhundertangreifer längst Kultstatus haben.Die beiden verbindet auch eine Vorgeschichte: Spaßvogel Kulis, der einst im Nachwuchs von Sturm Graz kickte, durfte unter Krankl in der ORF-Dokusoap "Das Match" auflaufen. Der ehemalige Rapid- und Barcelonastürmer taufte seinen Schützling damals auf "Zauberer" um – warum siehst du hier: