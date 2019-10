Obdachlose Sängerin erzählt ihre Geschichte

Auf Twitter ging ein Video viral, das eine Frau zeigt, die in einer U-Bahn-Station ein Solo hinlegt. Nun ist klar: Sie ist eine russische Musikerin, der das Leben übel mitspielte.

"Vier Millionen Menschen nennen Los Angeles ihr Zuhause. Vier Millionen Geschichten. Vier Millionen Stimmen... manchmal musst du nur kurz innehalten und einer davon zuhören – um etwas Wunderschönes zu hören" – zu diesen Zeilen teilte das LAPD (Los Angeles Police Departement) am Freitag ein Video einer Frau, die in einer U-Bahn-Station ein Lied des Komponisten Giacomo Puccini singt – und das in Perfektion. Innert weniger Stunden ging der Clip viral, bereits über 240'000 User haben ihn bislang angeklickt.Woher die Frau kommt, ob sie obdachlos ist und wie sie heißt wusste zunächst niemand. Wie LAPD-Sprecher Hector Guzman gegenüber der "Los Angeles Times" erzählt, wurde das Video von einem Polizeibeamten an der U-Bahnstation Wilshire/Normandie aufgenommen. "Er sah die Frau und die zwei hatten einen kurzen Small-Talk", so Guzman.Mittlerweile ist die Identität und die Geschichte der Sängerin bekannt. Die ausgebildete Violinistin und Pianistin Emily Zamourka (52) kam vor 28 Jahren aus Russland in die USA und verdiente ihren Lebensunterhalt mit Musikstunden. Dann erkrankte sie und geriet in die Schulden.Schließlich wurde ihr vor drei Jahren ihre Geige im Wert von 10000 Dollar gestohlen. "Dann wurde ich obdachlos", erzählt sie ABC News. "Ich konnte meine Rechnungen und meine Miete nicht mehr bezahlen." Also lebte sie fortan auf der Straße, schlief auf einem Karton und verdiente sich ein paar Dollar mit Singen."Ich singe in der U-Bahn, weil es hier so schön klingt", sagt die Musikerin. "Es wäre schön, eines Tages wieder meine eigene Wohnung und ein Instrument zu haben." Dass sie eine virale Berühmtheit wurde, wusste sie nicht – Zamourka hofft nun aber, deswegen eine neue Chance im Leben zu bekommen. Ihre Chancen dürften nicht schlecht stehen.