"Gesunde Erwachsene gezielt mit Coronavirus anstecken"

Der Schweizer Ökonom Reiner Eichenberger schlägt vor, bewusst junge Erwachsene mit Covid-19 zu infizieren, um den Schaden für die Wirtschaft klein zu halten.

"Ziel könnte eine gelenkte Durchseuchung sein"

Das Coronavirus und seine schnelle Ausbreitung hat auch Einfluss auf die Wirtschaft. Am Donnerstag starteten zahlreiche Börsen weltweit mit erheblichen Kursverlusten ( "Heute" hat berichtet ).Damit die Wirtschaft nicht noch mehr Schaden als bisher nimmt, schlägt der Schweizer Wirtschaftsprofessor der Universität Freiburg, Dr. Reiner Eichenberger, vor, gezielt junge Erwachsene mit dem Coronavirus anzustecken.Das hängt davon ab, wie wir auf das Virus reagieren. Es sind die Reaktionen, die schlimme wirtschaftliche Folgen haben, nicht das Virus selber. Die Reise- und Veranstaltungsverbote verursachen immense Kosten . Das totale Ausbremsen der Wirtschaft ist übertrieben. Die Frage ist: Wäre eine Vorwärtsstrategie nicht besser?Gesunde aktive Erwachsene könnten sich gezielt anstecken. Je mehr Leute das Virus gehabt haben, desto weniger kann es sich ausbreiten und Alte und Schwache gefährden. Denn offenbar ist die Chance klein, dass man am Virus nochmals erkrankt. Das Ziel könnte also eine klug gelenkte Durchseuchung sein.Noch haben wir keine Impfung, darum brauchen wir Leute, die das Virus bereits gehabt haben und so "wie geimpft" sind. Für die meisten von uns ist Corona ja überhaupt nicht schlimm. Daher wäre es vielleicht richtig, dass die unter 65-Jährigen sich möglichst schnell infizieren, 14 Tage zuhause bleiben und dann wieder arbeiten, festen und reisen.Nein, im Gegenteil. Momentan wird alles ausgebremst, um diese Risikogruppe zu schützen. Doch das Virus wird die älteren Menschen sowieso erreichen. Und dann haben wir kaum Leute, die sie pflegen können ohne sich selbst und dann auch andere anzustecken. Daher müssen wir überlegen, jetzt Junge vorbeugend und gezielt zu durchseuchen.Die Strategie der Regierungen ist Hinausschieben. Ich fürchte, dass sie die Nutzen davon über- und die Kosten unterschätzen. Um die Alten so wirklich zu schützen, dürften wir sie sehr lange nicht mehr besuchen und müssen das Pflegepersonal in Mondanzüge stecken. Wenn man ständig versucht, sich nicht anzustecken, ist das ein riesiger Aufwand und verschlingt immense Kosten.Ja, vorläufig. Noch fehlt der Regierung der Mut dazu. Aber wenn mal tausend Junge den Virus hatten und sich eigentlich wieder völlig frei bewegen könnten, dürfte der Ruf nach gezielter Durchseuchung schnell wachsen.