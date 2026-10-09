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Revolution in der Mathematik

OpenAI-KI löst hunderte Mathe-Rätsel

Der KI-Riese OpenAI hat 722 wissenschaftliche Arbeiten veröffentlicht, die Lösungen für über 370 offene Mathematikprobleme enthalten sollen.
Technik Heute
Von Technik Heute
09.10.2026, 17:07
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Die Welt der Mathematik steht vor einem möglichen Umbruch: Das Unternehmen OpenAI, bekannt für den Chatbot ChatGPT, hat eine riesige Sammlung an mathematischen Arbeiten veröffentlicht. Insgesamt sind es 722 Manuskripte, die sich auf 372 Gruppen mit verwandten Ergebnissen verteilen.

Nach Angaben der unabhängigen Beratungsgruppe AGMAI enthalten sie Lösungen für Hunderte bislang offene mathematische Fragen. Die Arbeiten wurden auf einem öffentlichen GitHub-Repository bereitgestellt.

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Wie chip.de berichtet, lässt sich zumindest teilweise nachvollziehen, wie die KI zu ihren Ergebnissen gelangte. Neben den Manuskripten sind auch Angaben zum Rechenaufwand und zur Zahl der bearbeiteten Aufgaben hinterlegt.

Maschinelle Überprüfung mit Lean

In der Mathematik reicht es nicht, eine richtige Zahl zu finden. Jeder Schritt eines Beweises muss logisch aus den vorherigen Aussagen folgen. Deshalb nutzt OpenAI zusätzlich die Programmiersprache Lean, mit der sich mathematische Beweise maschinell überprüfen lassen.

Die Software kontrolliert, ob die Beweisschritte den festgelegten mathematischen Regeln entsprechen. Dafür müssen die Aussagen in eine präzise Computersprache übertragen werden.

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Debatte in der Fachwelt

Die rasanten Fortschritte haben innerhalb der mathematischen Fachgemeinschaft eine Debatte ausgelöst. Dabei geht es um die Zuverlässigkeit der Ergebnisse und die Offenlegung der verwendeten Methoden.

OpenAI will die mathematischen Arbeiten künftig mit ausführlicheren Erklärungen versehen und plant die Finanzierung von Workshops und Konferenzen. Auch eine öffentliche Bereitstellung des bislang internen KI-Modells ist geplant.

tec,09.10.2026, 17:07
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