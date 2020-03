Deshalb stoppte Orlando Bloom Sex und Pornos

Kein Sex, keine Pornos, keine Selbstbefriedigung: Orlando Bloom verriet sein Geheimnis, wie er Katy Perry fand. Und wieso er das nicht empfehlen kann.

Orlando Bloom und Katy Perry haben die perfekte Beziehung: Die, aber ihr erstes Kind ist bereits unterwegs.und schwebt auf Wolke 7.Bis die beiden zueinander fanden, dauerte es aber eine schöne Weile. Frauenschwarm Orlando Bloom verriet, dass er vorher extrem unglücklich mit seinem Leben war. Sein Freund, Surfer Laird Hamilton, empfahl ihm einen ungewöhnlichen Schritt, wie Orlando der " Sunday Times " verriet. "Wenn du es mit einer Beziehung ernst meinen willst, sei ein paar Monate zölibatär und bekomm einen klaren Kopf", riet der Surfer seinem Schauspielfreund.Orlando befolgte den Rat. Kein Sex, keine Pornos, keine Selbstbefriedigung. Für ihn war es ein Augenöffner. "Du gehst nicht mehr auf eine Party und denkst die ganze Zeit 'Wen werde ich treffen?' Plötzlich war es 'Oh, ich kann eine Beziehung mit einer Frau haben, die nur eine Freundin ist.'"Orlando plante erst, drei Monate durchzuhalten, doch dann wurden sechs daraus."Absolut nichts. Es war irre", beschreibt er die Zeit. "Ich glaube nicht, dass das gesund ist. Ich glaube nicht, dass das empfehlenswert ist. Du musst das da unten in Bewegung halten."Von Pornos hält der Hollywood-Schnuckel nichts. "Pornos sind störend für dein Sexleben und deine Libido. Laut Studien gäbe es kaum Teenager, die nicht Pornos schauen. Das würde falsche Vorstellungen wecken. "Wenn man sich an einem Abend mehrere Leute, die es mehrere Male miteinander tun anschaut, wie kann dein echter Lebenspartner da mithalten?"Die abstinente Zeit half Orlando. Nachdem er sich 2017 von Katy Perry getrennt hatte, nahmen die beiden ihre Beziehung ein Jahre später wieder auf. Am Valentinstag 2019 machte er ihr schließlich einen Antrag.