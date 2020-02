Ornella Muti ist nur Lugners Ersatz vom Ersatz

Mörtel hat endlich einen Stargast für den Opernball fixiert – diesmal wirklich. Die Suche hat auch lange genug gedauert.

Die Farce um Richard Lugners diesjährigen Opernball-Stargast scheint vorbei zu sein. Sechs Tage vor dem Ball steht endlich fest: Die italienische Schauspielerin Ornella Muti (65) begleitet den Baulöwen zum Wiener Opernball.Wie nun bekannt wurde, handelt es sich dabei aber nicht um jenen Gast, der eigentlich als Ersatz von Ski-Queen Lindsey Vonn vorgesehen war und die Pressekonferenz am Donnerstag platzen ließ "Nach dem gestrigen Vorfall zwei Minuten vor der Pressekonferenz und der Blockade haben wir heute Nacht den Kontakt zum angepeilten Gast abgebrochen", sagt Lugner zuOrnella Muti ist also – bestenfalls – die dritte Wahl des Baumeisters. Von ihr habe man aber eine fixe Zusage, so Lugner. Bleibt zu hoffen, dass nicht auch noch die Italienerin abspringt ...