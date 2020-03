Österreicherin: "Sitze wegen Corona in Ägypten fest"

Christine M. darf ihr Hotelzimmer im ägyptischen Hurghada im Moment nicht verlassen. In der Anlage gab es einen Corona-Fall, seitdem bekommen die Gäste das Essen auf ihr Zimmer geliefert.

Seit Sonntag darf Christine M. ihr Zimmer im Hotel "Magic Life Kalawy" in Hurghada, Ägypten, nicht verlassen. "Es gibt einen Corona-Fall. Wir wurden telefonisch informiert, dass wir Essen geliefert bekommen, und sitzen seither in Quarantäne. Am Donnerstag sollte ich nach Österreich zurück", so die Oberösterreicherin im Gespräch mitNeben der 51-Jährigen sollen noch weitere dutzend heimische Touristen in Ägypten festsitzen, darunter ein Linzer (23) . "Die Ausreise bleibt auch für diese Personen weiterhin möglich, außer, sie werden positiv getestet"", so Peter Guschelbauer vom Außenministerium.In den vergangenen Tagen wurden bereits Österreicher aus Marokko heimgeflogen. In den kommenden Tagen sollen Teneriffa, Mauritius, die Malediven und Kapstadt folgen.