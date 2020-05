Österreicherin sitzt seit 50 Tagen auf Schiff fest

Mit einer berührenden Videobotschaft wendet sich die Österreicherin Julia via Facebook an die Öffentlichkeit. Seit drei Wochen befindet sie sich laut eigener Aussage in Isolation.

"Traumatische Erfahrung"

Rückflüge verweigert

Am Montag wandte sich eine Österreicherin via Videonachricht an die Öffentlichkeit. Es handelt sich um Katharina W., eine Artistin beim Cirque du Soleil. Die 26-jährige Klagenfurterin ist laut eigener Aussage seit 50 Tagen auf der MSC Bellissima gefangen, wo sie als Mitglied der Artistengruppe aufgetreten ist.Mit purer Verzweiflung in der Stimme fragt sie ob sie "irgendjemand von diesem Schiff runterholen" könne. Sie sei eine von den drei letzten verbliebenen Cirque-du-Soleil-Artisten, weil sie vor drei Wochen positiv auf das Coronavirus getestet worden ist, ausgerechnet am Tag vor dem geplanten Heimflug.Doch dank Covid-19 kam alles anders. Seit drei Wochen befinde sie sich mittlerweile in absoluter Isolation. Das Essen würde ihr drei Mal täglich vor die Kabine gestellt werden. Die Nahrung bestehe hauptsächlich aus "Reis und Nudeln", nur ab und zu gebe es Salat."Ich bin am Limit und will einfach nur in mein Heimatland zurück". Doch weil ein erneuter Test ebenfalls positiv ausfiel, heißt es nach wie vor "Bitte warten". "Ich brauche jemanden, der mir hilft", bittet die Kärntnerin um Unterstützung. Denn von ihrem Arbeitgeber fühlt sie sich im Stich gelassen.Wann die Akrobatin nach Österreich kommen kann, ist zur Stunde noch unklar. Sie wende sich mit dem Video an die Öffentlichkeit, weil sie auf ihre Situation aufmerksam machen wolle. Unter dem Video schreibt die junge Frau, dass sie das Schiff seit einer gefühlten Ewigkeit nicht mehr verlassen habe. Ihre aktuelle Lage bezeichnet sie als "traumatische Erfahrung".Am Montag meldete sich auch das Außenministerium zu dem dramatischen Hilferuf der jungen Kärntnerin zu Wort. Sprecher Peter Guschelbauer versicherte gegenüber, dass die Frau seit Mitte März intensiv betreut werde – allerdings soll sie gleich mehrere Chancen auf einen Rückflug ausgeschlagen haben. Das ist der Grund >>