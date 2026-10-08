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Sieht aus wie die Videospielfigur Pac-Man: Ein internationales Forscherteam hat ein ungewöhnliches Enzym entdeckt
Sieht aus wie die Videospielfigur Pac-Man: Ein internationales Forscherteam hat ein ungewöhnliches Enzym entdeckt
The ISME Journal, DOI 10.1093/ismejo/wrag203
Forschungsdurchbruch

Pac-Man-Enzym frisst Bioplastik

Ein neu entdecktes Bakterienenzym kann bestimmte Bioplastik-Sorten zersetzen. Wegen seiner Form nennen es die Forscher das "Pac-Man-Enzym".
Heute Life
Von Heute Life
08.10.2026, 11:32
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Ein internationales Forscherteam hat im Waldboden ein Enzym entdeckt, das Bioplastik abbauen kann.

Das Bakterienenzym mit dem Namen LCPH1 zerlegt bestimmte biologisch abbaubare Polyester und hat dabei eine ungewöhnlich weit geöffnete Bindungsrinne - wie ein aufgesperrter Mund.

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Die Wissenschaftler der KU Leuven und der Universität Konstanz vergruben Bioplastikfolien in der Humusschicht eines Waldes im Botanischen Garten der Uni Konstanz.

Nach rund 250 Tagen waren bis zu 58 Prozent des eingesetzten Materials abgebaut.

Die Forscher bezeichnen das Enzym wegen seiner Form und seiner Funktionsweise als "Pac-Man-Enzym", berichtet Scinexx.

"Und aufgrund der Gestalt des Enzyms, aber auch seiner Aktivitäten wegen, bezeichnen wir es als das Pac-Man-Enzym", erklärt Prof. Dr. David Schleheck von der Universität Konstanz.

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Überraschend für die Forscher: Das Enzym kann nicht nur Plastik zersetzen, sondern auch Beta-Laktam-Antibiotika wie Penicillin und Ampicillin abbauen. Laborversuche zeigten, dass Penicillin G innerhalb von 24 Stunden nahezu vollständig verschwand.

Die Doppelfunktion liefert einen möglichen Hinweis auf die Verbindung zwischen Plastikverschmutzung und Antibiotikaresistenzen in der Umwelt. Für einen technischen Einsatz zum Plastikabbau muss allerdings noch weiter geforscht werden - gewöhnliches Plastik wie HDPE kann das Enzym nämlich nicht zersetzen.

red,08.10.2026, 11:32
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