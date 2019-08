Partei kappt Straches Facebook-Zugang

Rund 800.000 Fans hat Ex-FP-Chef Strache auf Facebook. Blöd nur: Seit wenigen Tagen kann er nicht mehr direkt mit ihnen kommunizieren. Die Partei hat ihm die Administratorenrechte entzogen.

Machtlos gegen Maulkorb

Die Entfremdung zwischen Heinz-Christian Strache und der FPÖ geht nach Ibiza und Novomatic heiter weiter. Jüngster Beweis: Der frühere Parteichef ist nicht mehr Chef-Administrator seiner eigenen Facebook-Seite.Die hatte er ja als bevorzugtes Kommunikationsmittel eingesetzt, zuletzt etwa für seine Frau Philippa die Werbetrommel gerührt, zur Fleischsteuer seinen Senf dazugegeben oder AfD-Beiträge geteilt. Vor fünf Tagen zog die FPÖ die Reißleine, bestätigen ParteiinsiderDer einst mächtige Vizekanzler muss seine Texte nun in die Parteizentrale schicken. Sie werden verbessert publiziert oder gleich ganz ignoriert. Das führt zu kuriosen Situationen: So postete "Strache" (also die FPÖ) vor dem Sommergesprächmit Norbert Hofer ein "Unbedingt einschalten" mit Smiley.Im ORF trat Nachfolger Hofer dann eher Strache-kritisch auf, dieser musste machtlos zuschauen. Ein Parteikollege beschreibt den Maulkorb so: "Der tut Straches ohnedies angeknackstem Ego sehr weh. Er kämpft mit allen Mitteln dagegen an." Straches Pech: Im Impressum der Seite steht nicht er, sondern die FPÖ.