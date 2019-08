Strache zu Razzia: "Feiger politischer Angriff"

HC Strache hat über seinen Anwalt eine erste Stellungnahme zur Razzia abgegeben. Er ortet einen weiteren Versuch, ihn "mundtot" zu machen.

Strache hat kooperiert

Dementi

Bei Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache, seinem ehemaligen Parteikollegen Johann Gudenus und bei Casinos Austria-Vorstand Peter Sidlo hat es am Montag Razzien gegeben Der Grund: Es steht der Verdacht im Raum, dass es bei der Bestellung von Sidlo als Finanzvorstand der Casinos zu Postenschacher gekommen sei. Sidlo gilt aus Gudenus-Vertrauter. Auch bei Novomatic-Chef Harald Neumann gab es Hausdurchsuchungen.HC Strache nahm am Nachmittag über seinen Anwalt Johann Pauer erstmals zu den Razzien Stellung. Er bestätigte die Hausdurchsuchungen. Es habe sie gegeben, da Strache Bestechlichkeit vorgeworfen wird.Seine privaten Wohnräumlichkeiten seien durchsucht worden. "Ich habe mich den Beamten der Strafverfolgungsbehörde gegenüber uneingeschränkt kooperativ verhalten und werde auch die weiteren Ermittlungen nach besten Kräften uneingeschränkt unterstützen", so Strache.Die gegen ihn erhobenen Vorwürfe weist Strache aber dezidiert von sich. Sie würden jeder Grundlage entbehren und seien nur ein weiterer politischer Angriff auf seine Person. Er ortet zudem einen Versuch, ihn mundtot zu machen - "dieser Versuch wird misslingen", gibt er sich kämpferisch."Ich habe mir keinerlei Verhalten - weder in diesem, noch in anderen Zusammenhängen - vorzuwerfen, das den Straftatbestand der Bestechlichkeit erfüllt", schreibt Strache weiter. Die gründlichen Ermittlungen werden ihm am Ende recht geben, ist er überzeugt.Die Erklärung im Wortlaut:(csc)