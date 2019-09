Lewandowski: Erst kläglich vergeben, dann Rekord-Tor

Die Bayern sind wieder an der Spitze! Mit einem 3:2-Auswärtssieg in Paderborn holte sich der Meister am sechsten Spieltag die Tabellenführung. Und das, obwohl Robert Lewandowski zu Beginn kläglich vergab.

Es war die erste Chance im Duell des Meisters beim Aufsteiger. Und was für eine.In der siebten Minute setzten die Münchner zum Offensiv-Sturm an. Serge Gnabry zog auf der rechten Seite auf, ließ alle Gegenspieler stehen, spielte den idealen Querpass an die zweite Stange, wo Lewandowski einlief.Eigentlich ein Geschenk für den polnischen Knipser, eine der leichteren Übungen. Doch nicht an diesem Nachmittag.Lewandowski verfehlte das leere Tor, rollte den Ball am linken Pfosten vorbei. Der Pole konnte es nicht fassen. Genau wie Assistgeber Gnabry, der fassungslos die Hände über dem Kopf zusammenschlug.Doch in der 79. Minute machte es Lewandowski besser, schupfte den Ball zum zwischenzeitlichen 3:1 in die Maschen. Der zehnte Saisontreffer für den Bayern-Torjäger. Und das am sechsten Spieltag. Das ist noch keinem Fußballer gelungen.Zuvor hatten Gnabry (15.) und Philippe Coutinho (55.) die Münchner mit 2:1 in Front geschossen. Kai Pröger (68.) und Jamilu Collins (84.) war zwei Mal der Anschlusstreffer gelungen.