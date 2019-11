Peter Altmaier kam mit blauem Auge davon

Mehrere Pflaster im Gesicht und ein blutunterlaufenes Auge: So hat sich der deutsche Wirtschaftsminister erstmals nach seinem Sturz in der Öffentlichkeit gezeigt.

Vor einer Woche ist der deutsche Wirtschaftsminister Peter Altmaier nach einer Rede bei einer Digital-Konferenz in Dortmund von der Bühne gestürzt . Er sei beim Verlassen des Podiums auf der Treppe ins Stolpern geraten, sagte eine Sprecherin seines Ministeriums. Der CDU-Politiker sei zunächst vor Ort ärztlich versorgt und später für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht worden.Einen Tag nach dem Unfall wurde Altmaier wieder aus dem Krankenhaus entlassen. Diagnose: Nasenbeinbruch. Ich bin schwarz und grün im Gesicht, als hätte mich Muhammad Ali verprügelt, sagte der Wirtschaftsminister der "Bild"-Zeitung.Nun hat sich Peter Altmaier am Montagabend erstmals wieder in der Öffentlichkeit gezeigt. Er ist in einem Auto fotografiert worden, als er auf dem Weg ins Kanzleramt in Berlin war. Er hat ein Pflaster am rechten Auge und eins auf der Stirn sowie einen Bluterguss unter dem Auge. Dennoch konnte der Politiker wieder in die Kameras lächeln.