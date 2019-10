Pfui Spinne – 7 Tipps gegen die Achtbeiner

Für viele Menschen sind die achtbeinigen Tierchen der Horror. Wir haben sieben Tipps, wie Sie mit Spinnen fertig werden.

Eigentlich sind Spinnen zumindest in unseren Breitengraden harmlos. Trotzdem ekeln sich, laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Emnid, 20 Prozent aller Männer und 59 Prozent aller Frauen vor den Achtbeinern. 5 bis 10 Prozent der Menschen sind Arachnophobiker, haben also panische Angst vor Spinnen.Und auch wenn den meisten bewusst ist, dass Spinnen viel Gutes für uns tun, indem sie Mücken, Fliegen und andere nervigen Insekten vertilgen – als Gäste in den eigenen vier Wänden sind sie sehr unbeliebt. Deshalb sehen Sie in der Bildstrecke sieben Tipps gegen Spinnen im Haus.