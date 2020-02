Pocher oder Wendler: Wer verdient am Streit?

Wochenlanger Insta-Streit, dann eigene RTL-Sendung. Dafür fließt Geld. Sagt zumindest Oliver Pocher. Wendler behauptet, er machte es umsonst.

Pocher zu Wendler: "Natürlich bekommst du Gage"

Am Sonntag umr in einer eigenen TV-Sendung antreten. Es ist das (vorläufige) Ende eines wochenlangen Streites, bei dem der Comedian den Schlagersänger dauer-verarscht hat.Wendler sammelte als Opfer von Pochers ständigen Attacken Mitleidspunkte. Sogar Leute, die ihn sonst nicht mögen, fanden, er hätte diese Behandlung nicht verdient.Wendlers Ex-Manager spricht jetzt aus, was sowieso schon alle wissen: Für den Wendler rentiert sich der Streit ordentlich. Sein Song "Egal" schaffte es sogar in die Austro-Charts, was ohne den Pocher-Streit nie passiert wäre. Für Interviews kann der Sänger jetzt das doppelte verlangen, weil sich die Medien um ihm reißen. Ein Segen, denn das Finanzamt will ihn pfänden und er. Erst am Mittwochweil Wendler nichts Wertvolles bei sich hatte.Trotzdem behauptet Wendler, für die RTL-Show am Sonntag keinen Cent zu bekommen. Dem widerspricht Pocher: "Lieber Michael Wendler, natürlich bekommst du am Sonntag eine Gage, genau wie ich!"Nun gibt es mehrere Möglichkeiten: Entweder Wendler schwindelt, weil er nicht will, dass andere über seine finanziellen Einkünfte bescheid wissen. Es könnte aber auch sein, dass Pocher der einzige ist, der abcasht. Dann müsste Wendler ein extrem schlechter Verhandler sein.Klar ist auf jeden Fall, dass auch Pocher ordentlich am Streit verdient. Sein Insta-Account hat dank Wendler die Millionengrenze durchbrochen.