Polizei fahndet auf Serbisch nach Dornbirn-Killer

Seit der Bluttat nahe dem Bahnhof Dornbirn-Haselstauden im April 2019 fahndet die Polizei intensiv nach einem Unbekannten. Jetzt wurde auch noch eine hohe Belohnung auf Hinweise ausgelobt.

Die Fahndung auf Serbisch im Wortlaut:

Die Fahndung auf Rumänisch im Wortlaut:

Am späten Abend des 26. April 2019 entdeckte eine Frau eine Leiche, die schwere Bauchverletzungen aufwies . Mordalarm! Ein knappes Jahr später wird der noch immer ungelöste Fall jetzt in der bekannten ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY" zum Thema Der Killer befindet sich immer noch auf der Flucht. Das Bundeskriminalamt startete deshalb eine mehrsprachige Öffentlichkeitsfahndung nach dem mutmaßlichen Täter und enthüllt dabei Details zum Hergang und Motiv der Bluttat.Demnach waren das spätere Opfer und der bislang unbekannte Täter im Zuge eines Drogengeschäftes in einen handfesten Streit geraten. Dabei stach der Gesuchte seinem Kontrahenten mit einem messerähnlichen Gegenstand in den Bauch und fügte ihm tödliche Verletzungen zu.Anschließend flüchtete er mit öffentlichen Verkehrsmittel in Richtung Feldkirch. Der mutmaßliche Täter hatte sich seit etwa Jänner 2019 in Vorarlberg aufgehalten. Wie das Bundeskriminalamt meldet, stammt er mit hoher Wahrscheinlichkeit aus dem Großraum Serbien. Aus diesem Grund wurde der bisherige Fahndungsaufruf auch in die Sprachen Serbisch und Rumänisch übersetzt.Sachdienliche Hinweise zu Identität und oder Verbleib des Gesuchten werden an das Landeskriminalamt Vorarlberg unter der Telefonnummer +43 (0) 59133 80 3333 erbeten. Es wird dafür eine Belohnung von 3.000 Euro in Aussicht gestellt.