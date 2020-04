Corona-Kontrollen werden am Wochenende verstärkt

Die Polizei in Wien wird ihre Kontrollen hinsichtlich der Coronavirus-Maßnahmen am Wochenende verstärken. Bei Verstößen gegen das Gesetz drohen bis zu 3.600 Euro Strafe.

Kaffee "kostet" 500 Euro

Vermehrt Personen im öffentlichen Raum unterwegs

Aufgrund der derzeitigen Corona-Pandemie hat die Regierung mehrere Gesetze zur Eindämmung beschlossen. So gelten in Österreich seit rund drei Wochen Ausgangsbeschränkungen. Spazieren gehen ist nur alleine bzw. mit Personen, die im selben Haushalt leben, erlaubt.Bei Verstößen drohen teure Strafen. Erst kürzlich wurde ein Fall bekannt, wonach zwei Personen, die zusammen einen Kaffee auf einer Parkbank in Wien getrunken haben , zu einer Strafe in der Höhe von 1.000 Euro verdonnert wurden."Die persönliche Isolation ist der wichtigste und beste Weg, die Krankheit möglichst einzudämmen. Jede Verhaltensweise, die dieser Isolation entgegenspricht, bedeutet ein zusätzliches vermeidbares Risiko sowie eine Verlängerung der strengen Maßnahmen", heißt es seitens der Polizei.Der Aufenthalt im öffentlichen Raum ist gesetzlich verboten, es gibt nur wenige Ausnahmefälle. Grundsätzlich wurden die Maßnahmen von der Bevölkerung gut angenommen und diszipliniert eingehalten. Aufgrund des schönen Wetters kommt es allerdings an bestimmten Orten in Wien vermehrt zu teils massiven Verstößen, wie etwa am, im, im, auf der, im, auf deroder amWie die LPD Wien bekannt gab, hielten sich hier Personengruppen zu keinen der von den Ausnahmen umfassten Zwecken im öffentlichen Raum auf. Aufgrund dieser Beobachtungen verstärkt die Polizei im gesamten Wiener Landesgebiet die Kontrollen im öffentlichen Raum.