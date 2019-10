Star-Barkeeper gibt Preis nach Anfeindungen zurück

Sexismus-Vorwurf: Die deutsche Barkeeper-Legende Charles Schumann gibt nach einem Eklat um seine Person seine internationale Auszeichnung zurück.

Es erinnert ein wenig an eine Szenerie aus dem Wilden Westen, wo nicht der durch das Bild kugelnde Strohballen das verstaubteste Detail darstellt. Zumindest, wenn die Anklagen gerechtfertigt sind. Vor wenigen Tagen wurden die besten Bars der Welt gekürt.Deutschlands bekanntester Barkeeper Charles Schuhmann gibt jetzt seinen gerade erst erhaltenen Preis zurück, weil ihn ein Vorwurf der Frauenfeindlichkeit - im Kontext mit Bars - ereilt.Auslöser ist ein Satz aus seinem Film "Schumanns Bargespräche". Er ist bereits für seine spitzzüngigen Kommentare bekannt. Aus dem Zusammenhang gerissen stellt der Satz der Präsenz von Frauen ein schlechtes Urteil aus. "Eine Bar ist kein Ort für eine Frau" hatte er gegenüber dem Playboy gesagt. Für ihn gäbe es die "wahren Charaktere" nur unter den Männern und Frauen sollten nach drei Uhr nachts am besten keine Bar mehr aufsuchen.Letzteres könnte ein vielschichtig analysierender Leser jedoch auch wohlwollend auslegen. Umso kritischer meinen manche Kommentatoren des sich im Netz aufgebauten Shitstorms jedoch zu erkennen, dass dem Barkeeper die Entwicklung der Branche mit dem Aufkommen vieler weiblicher Kollegen missfallen dürfte. Er selbst hat in seinem 70-köpfigen Team zwar nicht viele, aber dennoch auch ein paar Frauen angestellt."Charles Schumann sollte sich schämen, so ein müder Dinosaurier zu sein. Sag all diesen Frauen, dass sie nicht arbeiten sollten, dass sie sich nicht dieser Karriere widmen sollten, dass sie kein Einkommen haben sollten. Schande über ihn."Charles Schumann reagiert auf die Kritik und den Wirbel um seine Person verletzt und enttäuscht. "Im Hinblick auf die Kontroverse um meine Person und die Verleihung des The World?s 50 Best Bars – Industry Icon Award 2019, gebe ich hiermit den Preis zurück. Ich will ihn nicht mehr."Unter #womenbehindthebarafter3 solidarisieren sich Barkeeper auf der ganzen Welt. Für Schumann selbst tauchte die Debatte aus dem Nichts auf. Dennoch holte er gleich zur Klärung zu einer Entschuldigung aus: "Ich schätze gute Barkeeperinnen völlig unabhängig von Geschlecht, Herkunft und Alter.« Er betonte, dass er nie bezweifelt habe, »dass Frauen Barkeeperinnen sein können. Natürlich gehören Frauen vor und hinter die Bar.Es tut mir aufrichtig leid, wenn meine Aussagen […] die Gefühle von Mitgliedern unserer Bar-Gemeinschaft verletzt haben. Ich bitte diese hiermit in aller Form um Entschuldigung."Wie viel Frauenfeindlichkeit wirklich hinter den Aussagen steht, ist eine Streitfrage.