Tina-Turner-Musical soll neue Plakate bekommen

Interessanter Turnaround in der Verhandlung um das Musical "Simply The Best"– Die Tina Turner Story. Veranstalter Oliver Forster soll neue Plakate anfertigen lassen. Sie sind irreführend.

Außergerichtliche Einigung

Am 30. Jänner, kommt der Musical-Hit "Simply the Best" ins Linzer Brucknerhaus. Hauptdarstellerin Coco Fletcher bringt das bewegende Leben der Musik-Ikone Tina Turner (80) auf die Bühne.Mit Plakaten rührt der Veranstalter (Cofo Entertainment aus Passau) bereits kräftig die Werbetrommel, hat damit allerdings den Ärger der Rockröhre auf sich gezogen. (Wir berichteten) . Denn Darstellerin Fletcher sehe ihr auf dem Plakat zu ähnlich. Turner reichte deshalb Klage gegen den Veranstalter ein. Verhandlungstermin war Mittwoch, 12.10 Uhr am Landgericht Köln.Ein Urteil gab es nicht. Turner ging trotzdem erfolgreich aus dem Gerichtstermin heraus. Man könnte tatsächlich denken, dass Tina Turner mitspielen würde, meinte der Richter. Auf den Plakaten fehle ein ausdrücklicher Hinweis darauf, dass die echte Tina Turner nicht zu sehen sei, so das Gericht.Beiden Parteien wurde deshalb vier Wochen eingeräumt, um sich gütlich zu einigen. Der Richter empfahl dem Veranstalter einen entsprechenden unmissverständlichen Hinweis auf dem Plakat hinzuzufügen. Im Gegenzug soll Tina Turner auf weitere Forderungen verzichten.Kann keine Einigung erzielt werden, verkündet das Gericht am 22. Jänner eine Entscheidung.