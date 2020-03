Quarantäne-Verstoß? So wehrt sich Neymar

Fußball-Superstar Neymar postet Fotos von sich beim Volleyball spielen in Gesellschaft von Freunden. Gegen die Regeln zur Selbstisolation verstösst er damit seiner Meinung nach aber nicht.

Hält sich Neymar in der Corona-Krise an die Regeln zur Selbstisolation? Eine Frage, die sich der brasilianische Superstar gefallen lassen musste, nachdem er Fotos von sich beim Volleyball spielen samt anschließendem Sonnenbad postete. (siehe oben)Doch der 28-Jährige will von den Anschuldigungen, die auch bei seinem Klub Paris St. Germain alles andere als gerne gehört werden, nichts wissen. Über sein Presseteam lässt er ausrichten, dass er in seinem Anwesen in Brasilien "völlig isoliert" lebt. Auf den Bildern sind lediglich Menschen zu sehen, die bereits zuvor mit ihm gemeinsam in Frankreich waren und mit ihm zurück in die Heimat gereist sind.Auch Besuche kommen ihm derzeit nicht ins Haus, lässt er ausrichten, mit einer einzigen Ausnahme: Sohn Davi Luca – und der weicht jetzt auch nicht mehr von seiner Seite. Und das Fitnesstraining lässt er, Musterprofi, der er nun Mal ist, natürlich auch nicht schleifen. Personal-Trainer Ricardo Rosa hält ihn in diesem laut Neymar "tristen Moment für die Menschheit" auch entsprechend fit – offenbar auch mit einer Runde Volleyball...