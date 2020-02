"Kitzler wie 'ne Bratwurst": So war "Queen of Drags"

"Queen of Drags" spaltete die Zuschauer schon vor der Ausstrahlung. Das ist dran am Geschimpfe über Heidi Klums neueste Sendung.

Die besten Sprüche von "Queen of Drags":

Mischung aus Drag Race und Song Contest ...

... und längst überfällig im TV

Über Heidi Klum wurde vor der ersten Folge von "Queen of Drags" mehr geschimpft als über das Format selbst. Dabei wäre das schon einige Worte wert. Dass ProSieben den deutschsprachigen Raum endlich aus seinem Dornröschenschlaf küsst - und das ausgerechnet mit stark geschminkten Lippen und einem Bartschatten - war echt überfällig.Heidi wurde vorgeworfen, dass sie in einer Show über Drag Queens nichts zu suchen hat, immerhin ist sie die Model-Mama der Nation. Sie hat sich die Kritik zu Herzen genommen und hält sich zurück. Conchita und Bill Kaulitz dürfen mehr reden, Gastjurorin Olivia Jones ist viel lustiger und "goscherter", wie man bei uns sagen würde. Wenn Heidi dann mal den Mund aufmacht, wirkt sie wirklich ein bisschen ahnungslos. Aber zumindest garantierte ihr berühmtes Gesicht, dass "Queen of Drags" die Aufmerksamkeit und damit Werbung bekommt die die Sendung benötigt, um ien Erflog zu werden.Drag-Ikone Olivia Jones als Gastjurorin einzuladen war ein absoluter Glücksgriff. Kein anderer ist ähnlich böse. Und deshalb schaut man ja zu. Schade, dass sie in der zweiten Folge nicht mehr dabei sein wird.• "Geisterbahn meets Muppet-Show" (Olivia Jones zum Alien-Auftritt von Vava Vide). Olivia fand's dann doch "galaktisch geil"• "Du siehst aus wie eine aufblasbare Puppe " (Bill Kaulitz über die leblos gebotoxten Gesichtsausdrücke von Candy Crush)• "Hühnerbeinmäßig" (Olivia Jones über Candy Crushs Beine)• "Augenbrauen sind die Nippel des Gesichts" (eine der Drags beim Umstyling).• "Ein Kitzler wie ne Bratwurst" (Olivia Jones über das knappe Kostüm einer Kandidatin)• "Ich bin eine sehr strenge Mutti" (Olivia Jones über sich selbst)• "Wie beim DDR Fernsehballett" (Wenn Olivia Jones nicht begeistert ist, hält sie mit ihrer Meinung nicht hinterm Berg)Die erste Hälfte von "Queen of Drags" mit den teils tragischen Hintergrund-Storys der Kandidaten war hervorragend. Leider blieb für die zehn Performances am Ende kaum mehr Zeit. Die Jury-Bewertungen waren länger, als die Auftritte. Das war schade, aber die Chancen stehen gut, das sich dieses Problem von selbst löst, sobald einige der Drags ausgeschieden sind.Das Format ist eine Mischung aus "RuPaul's Drag Race", der US-Hit-Vorlage und dem Song Contest. Das wurde spätestens bei der Punktevergabe allen klar.Trotzdem war's schon längst überfällig, dass eine Show wie "Queen of Drags" endlich im Hauptabendprogramm ankommt. Auf Twitter haben sich zwar einige auch ausgekotzt, aber Tweets wie dieser lassen hoffen: