Ramon änderte kurz vor DSDS-Sieg seinen Namen

Große Verwirrung bei "DSDS"-Sieger Ramon: Der deutsche Sänger ließ kurz vor dem Finale seinen Nachnamen ändern. Warum?

Darum heißt Ramon jetzt "Roselly" mit Nachnamen

Ramon Roselly (26). Mit 80,82 Prozent aller Zuschauerstimmen gewann er im großen Live-Finale.Aber Moment mal ... hieß der Gebäudereiniger Ramon nicht bis vor Kurzem noch Kaselowsky mit Nachnamen? Ja, richtig! Das fiel auch zahlreichen Twitter-Fans auf, als er vor ein paar Tagen auf Instagram ein Bild seiner (damals noch potenziellen) Sieger-Single "Eine Nacht teilte. Auf dem Cover steht er nämlich mit seinem neuen Namen "Roselly". Stand Ramon etwa schon vor dem Finale als Sieger fest?In einem Interview mit RTL erklärte er nun, was es mit seiner Namensänderung auf sich hat: "Ramon Roselly war schon von Anfang an mein Künstlername. Der Name stammt aus meiner Artistenfamilie. Mit dem Namen würde ich auch gerne weiter meinen Weg gehen."Als "Superstar 2020" bekommt Ramon einen Vertrag mit der Universal Music und 100.000 Euro Siegprämie. Seine erste Single "Eine Nacht" wurde von Dieter Bohlen komponiert und produziert. Ramon kann sein Glück kaum fassen, im Finale kullerten bei ihm sogar die Tränen.Im Interview mit RTL meinte er: "Ich liebe euch wirklich alle. Ich bin unheimlich stolz und glücklich, dass ihr mich alle so unterstützt habt, Freunde, Familie, Fans. Es ist einfach ein Wahnsinns-Gefühl hier stehen zu dürfen als Gewinner von 'Deutschland sucht den Superstar'. Das ist unbeschreiblich!"Kandidatin Chiara D'Amico landete auf den zweiten Platz. Joshua wurde Dritter und Paulina schaffte es auf den vierten Platz.