Mann stirbt nach Streit mit Buben: Ursache steht fest

Bei einem Streit mit zwei Kindern auf einem Fußballplatz in Rankweil ist am Samstag ein 69-Jähriger gestorben. Nun steht das Obduktionsergebnis fest.

Die am Montagnachmittag durchgeführte Obduktion des Mannes ergab als Todesursache Herzversagen, berichtet die Polizei in einer Aussendung.Der 69-Jährige, der schon in der Vergangenheit an Herzproblemen litt, wies zudem keine körperlichen Verletzungen auf. Wie "Heute.at" berichtete , war es am Samstag kurz nach 16.00 Uhr auf dem Fußballplatz "Gastra" in Rankweil zu einem verbalen Streit zwischen zwei Buben im Alter von zwölf und 13 Jahren und dem Mann gekommen.Laut Aussage der zwei Kinder hätten sie den 69-Jährigen mit einer Spielzeugpistole "bedroht". Bei der Auseinandersetzung soll der Mann dann einen Stein und zwei Holzstöcke nach ihnen geworfen haben, die jedoch nicht trafen.Die Buben warfen anschließend den Stein und die beiden Holzstöcke zurück. Durch die Aufregung dürfte der Mann dann eine Herzattacke erlitten haben und verstarb.Beim Eintreffen der Polizei warteten die beiden Buben vor Ort und schilderten den Sachverhalt. Die zwei Kinder können aufgrund ihres Alters strafrechtlich nicht zur Verantwortung gezogen werden.