Regierung erteilt "Corona-Tausender" keine Absage

So ganz negativ fiel die Antwort nicht aus, als die Regierung am Dienstag zum ÖGB-Vorschlag eines "Corona-Tausenders" befragt wurde.

Am Rande einer Pressekonferenz wurde die Regierung am Dienstag gefragt, was sie denn vom Vorschlag der Gewerkschaft hält, einen "Corona-Tausender" aus dem Hilfspaket locker zu machen.Der Chef des Österreichischen Gewerkschaftsbundes (ÖGB), Wolfgang Katzian, hat dies vorgeschlagen. Er will allen Menschen, die das Land während der Krise am Laufen hielten, einen Bonus von 1.000 Euro zahlen Darauf angesprochen kam von der Regierung jedenfalls kein kategorisches Nein. Vielmehr drängte sich Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) bei der Beantwortung der Frage vor."Tschuldige Herr Bundeskanzler", sagte Nehammer, als er vor Kurz das Wort dazu ergriff. In seinem Ressort betreffe das die Polizistinnen und Polizisten des Landes.Und da stimmt er dem ÖGB absolut zu: "Wir sind bei der Polizei der Meinung, dass diese Menschen eine entsprechende Anerkennung bekommen sollen", so Nehammer. Wie genau die aussehen wird, das werde derzeit mit der Personalvertretung besprochen.Dann durfte auch Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) was sagen. Ein kategorisches Nein zu der Idee kam auch von ihm nicht. Was er stattdessen sagte: Sollten Firmen das aus eigener Tasche bereits machen, dann sind solche Zahlungen jedenfalls steuerfrei.Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) gab sich noch ein bisschen vorsichtig: Das müsste man dann für alle Berufsgruppen einzeln besprechen. Ganz oben auf der Prioritätenliste steht es aber dem Anschein nach nicht: "Eins nach dem anderen."PS.: Die Online-Petition des ÖGB zum "Corona-Tausender" hatte zu diesem Zeitpunkt bereits über 16.000 Unterschriften.