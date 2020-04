Reisen bald nur mehr mit Gesundheitszeugnis

Die Reisefreiheit in Coronazeiten ist stark eingeschränkt. Einerseits von unserer Regierung, aber auch durch Nachbarländer. Wann wird das wieder normal?

Reisefreiheit ist mitten in der Coronakrise schon fast zu einem Fremdwort geworden. An den österreichischen Grenzen wird streng kontrolliert, viele unserer Nachbarländer haben komplett dicht gemacht. Das wird auch noch eine zeitlang so bleiben, verriet Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) bereits im "Heute"-Interview. Am Montag im Rahmen einer Pressekonferenz nannte er Details. Die Reisefreiheit, das ist zwar ein Grundrecht eines EU-Bürgers, aber man sei derzeit eben in einer neuen Situation.In viele Länder könne man derzeit gar nicht reisen, sagt Kurz am Montag schlicht . Selbst in einigen Nachbarländer ist man als Österreicher derzeit nicht erwünscht.Und - um nichts schönzureden - es werde wahrscheinlich so sein, dass das noch lange so bleibt: "Wenn wir die Situation gelöst haben, werden die Österreicherinnen und Österreicher schneller wieder willkommen sein."Über Möglichkeiten, die Reisefreiheit in Zukunft wieder sicherzustellen, zerbricht sich gerade die EU den Kopf. Müssen Urlaubsreisen unterlassen werden, bis eine Impfung kommt?Eine Variante um es früher zu erlauben sind zum Beispiel Gesundheitszeugnisse. So ein Attest sei künftig voraussichtlich notwendig, um in andere Länder zu reisen, meint Kurz.