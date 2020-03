11.03.2020 21:13 Ronaldinho trinkt Bier im Häf'n, gibt Autogramme

Ronaldinho und Roberto Gaucho wurden in einem Hotel in Paraguay verhaftet. Sie sollen gefälschte Dokumente angegeben haben. Bild: picturedesk.com

Fußball-Ikone Ronaldinho sitzt weiterhin in einem Gefängnis in Paraguay. Der Brasilianer wollte mit einem gefälschten Pass einreisen, dafür wanderte er hinter Gitter. Doch dort scheint es dem ehemaligen Weltfußballer nicht so schlecht zu gehen.