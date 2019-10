Kinder in Keller gehalten – Verdächtiger ist Wiener

Nun ist es offiziell! Jener 58-Jähriger, der mehrere Jahre mit sechs Kindern in einem Keller eines Bauernhofes in den Niederlanden gelebt haben soll, ist Österreicher. Der Mann kommt aus Wien.

Peter Guschelbauer, Sprecher des Außenministeriums in Wien, hat am Dienstagabend entsprechende Berichte der niederländischen Medien bestätigt und beruft sich dabei auf die örtlichen Behörden.Demnach handelt es sich bei dem 58-jährigen Festgenommenen um einen gebürtigen Wiener. Der Österreicher hat mehrere Jahre mit sechs Kindern, die mittlerweile erwachsen sind, im Keller eines abgelegenen Bauernhofes in den Niederlanden gelebt.Die Familie lebte völlig von der Außenwelt isoliert, einige Kinder wussten nicht einmal, dass es auch andere Menschen auf der Welt gibt - "Heute.at" berichtete . Noch ist nicht klar, wo sich die Mutter befindet. Die Polizei geht davon aus, dass sie auf dem Gelände begraben ist.Ersten Erkenntnissen zufolge, ernährte sich die Familie vom Gemüse aus dem eigenen Garten und der Milch einer Ziege. Auf dem Bauernhof befanden sich zudem ein paar Gänse und ein Hund.Der Fall kam ans Licht, nachdem einem der Kinder die Flucht gelungen war. Der 25-jährige Mann lief in eine Bar in der Ortschaft Drenthe und erzählte dem Wirt, dass er neun Jahre lang nicht draußen gewesen sei.Als die alarmierte Polizei den Hof stürmte, entdeckte die Beamten hinter einem Schrank im Wohnzimmer eine Treppe zum Keller. Im Keller befanden sich der 58-Jährige und die restlichen fünf Kinder.Der Österreicher wurde an Ort und Stelle festgenommen. Ob es sich bei dem gebürtigen Wiener um den Vater der Kinder handelt, ist derzeit noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.