i Singing for Lung Health iStock/monkeybusinessimages Salzburger COPD-Studie Forscher untersuchen Singen als Hilfe gegen Atemnot Kann gemeinsames Singen Atemnot bei COPD lindern? Eine Salzburger Studie prüft ab 2027, ob ein kostenloses Programm die Lebensqualität verbessert. Von Heute Life 24.11.2026, 15:08 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Menschen mit COPD leiden oft unter Atemnot, sinkender Belastbarkeit und sozialem Rückzug. Ob gemeinsames Singen helfen kann, untersucht ab Jänner 2027 die ARIA-Studie in Salzburg. Das zehnwöchige Programm ist kostenlos und verbindet Gesang mit medizinischer Betreuung.

Das Forschungsteam prüft, wie sich das speziell für Menschen mit Lungenerkrankungen entwickelte Konzept "Singing for Lung Health" auf Atemnot, körperliche Belastbarkeit und Lebensqualität auswirkt. Die Studie wird gemeinsam von der Universität Mozarteum und der Universitätsklinik für Pneumologie der PMU und SALK durchgeführt.

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Die Teilnehmenden treffen sich zehn Wochen lang zweimal pro Woche für jeweils 90 Minuten in der ambulanten Rehaklinik aresa in Wals-Himmelreich. Das Programm umfasst Atem- und Bewegungsübungen, gemeinsames Singen und Entspannung. Angeleitet werden die Gruppen von speziell ausgebildeten Chorleitern der Universität Mozarteum und des Salzburg Institute for Arts in Medicine.

Zusätzlich erhebt das Forschungsteam medizinische und psychologische Daten. Dazu zählen unter anderem Lungenfunktion, Atemmuskelkraft, Lebensqualität und das ästhetische Erleben.

"Mit der ARIA-Studie schlagen wir eine Brücke zwischen Spitzenmedizin und künstlerischer Praxis, um Betroffenen einen wohnortnahen, niederschwelligen Weg zu mehr Lebensqualität zu eröffnen", so die Studienleitung.

Für die randomisierte kontrollierte Studie werden insgesamt 102 Erwachsene mit stabiler, mittelgradiger bis schwerer COPD gesucht. Vorkenntnisse im Singen sind nicht erforderlich. Die Teilnahme ist kostenlos.

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An dem Projekt sind neben der Universität Mozarteum und der Universitätsklinik für Pneumologie auch die aresa, die Universität Salzburg, das Salzburg Institute for Arts in Medicine sowie die University of Southern Denmark beteiligt. Die Universität Mozarteum baut damit ihre Forschung an der Schnittstelle von Kunst und Gesundheit weiter aus.