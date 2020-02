Sanitäter mit Schutzanzügen in Wien unterwegs

Seit Tagen werden in Wien Patienten, die unter dem Verdacht stehen, am Coronavirus erkrankt zu sein, mit Schutzanzügen abgeholt und in Quarantäne gestellt.

Corona-Verdacht in Donaustadt

Corona-Alarm in Wien! Am Mittwoch wurden mehrere Personen in Spitäler eingeliefert, die möglicherweise unter dem Coronavirus erkrankt sind. Dabei werden von den Einsatzkräften hohe Sicherheitsmaßnahmen eingehalten, wie beispielsweise Schutzanzüge und Masken. Ein Foto eines Leserreporters zeigte einen Infektionstransport am Dienstagabend in Wien-Penzing. Aber auch in anderen Bezirken gibt es Verdachtsfälle, die letztendlich unter Quarantäne in den Krankenhäusern abgeklärt werden müssen. Mehrmals täglich rücken die Einsatzkräfte zu derartigen Infektionstransporten aus.In der Donaustadt wurden am Mittwochnachmittag gegen 15 Uhr ebenfalls Sanitäter in Schutzanzügen gesichtet. Rund eine Stunde später filmte ein anderer in Favoriten, wie sich Männer in Schutzanzügen auf ihren Einsatz mit einem nächsten Corona-Verdachtsfall vorbereiteten.Am Donnerstag wurde in Wien der erste positive Coronavirus-Fall bestätigt. Es handelt sich um einen 72-jährigen Mann, der momentan unter Quarantäne gestellt wurde. Alle Infos dazu findest du hier!