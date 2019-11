Das hat Sarah Lombardi noch nie hergezeigt

"Dancing on Ice"-Siegerin Sarah Lombardi feierte in der neuen Staffel ihr Comeback und zeigte dem Publikum etwas, was sie noch nie gesehen hatten.

Sarah Lombardi und Promi-Partner Joti. Nach der ersten Folge der zweiten Staffel. Da war der Sender sicher froh, dass die sympathische Sarah antanzte, um das verstimmte Publikum wieder gnädig zu stimmen.Sarah begeisterte auf dem Eis nicht nur Zuschauer und Jury, sondern auch die Macher von "Holiday on Ice". Die luden den Star und ihren Profi-Partner Joti Polizoakis ein, bei der legendären Eis-Show mitzumachen.Die Kür für "Holiday on Ice" ist schon fix einstudiert, wie Joti und Sarah am Sonntag zeigten. Denn die beiden verrieten vorab, was sonst nur das zahlende Publikum in zehn ausgewählten Städten zu sehen bekommt – Wien ist leider nicht dabei.Grefrath, 27.11.19 (19:00 Uhr)Hannover, 15.12.19 (13:00 Uhr)Köln, 28.12.19 (16:30 Uhr)Düsseldorf, 04.01.20 (16:30 Uhr)München, 05.01.20 (13:00 Uhr)Frankfurt, 11.01.20 (20:00 Uhr)Dortmund, 18.01.20 (20:00 Uhr)Stuttgart 25.01.20 (20:00 Uhr)Hamburg, 08.02.20 (16:30 Uhr)Berlin, 01.03.20 (13:00 Uhr)Zu "Show Me Love" von der Schwedin Robyn, wirbelte Joti Sarah durch die Luft. Sie wiederum revanchierte sich, indem sie seinen Hals mit ihren Beinen in die Zange nahm.Beeindruckend sind nicht nur die Fotos (siehe oben), beeindruckt waren auch die Juroren. Katarina Witt hätte ihr glatt eine 10 gegeben."Promi Big Brother" Jens Hilbert löste bei den Juroren eine ganz andere Reaktion aus. Bei den Proben hatte er sich den Ellbogen gebrochen, fiel deshalb lange aus. Beim Auftritt quietschte und kreischte er, die Eislaufkünste hingegen ließen zu wünschen übrig. Er musste als erster der Kandidaten gehen.