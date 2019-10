Schnitzelkaiser erschlagen: Morgen Obduktion

Am morgigen Freitag soll ein vorläufiges Obduktionsergebnis im Mordfall Franz U. vorliegen. Der Landwirt war in Vösendorf erschlagen worden.

Am Tag nach dem Gewaltverbrechen herrschte in Vösendorf (Bezirk Mödling) Fassungslosigkeit und Trauer: Denn fast jeder in der Gegend kannte Franz U. (60) und dessen köstliche Schmankerl.Der Schweinebauer dürfte in der Nacht auf Mittwoch erschlagen worden sein, der Killer versprühte dann noch den Inhalt des Feuerlöschers, um keine Spuren zu hinterlassen. Sein Onkel fand den Toten am Mittwochmorgen ( „Heute" berichtete ).Ein vorläufiges Obduktionsergebnis soll laut dem Wiener Neustädter Staatsanwalt, Erich Habitzl, am morgigen Freitag vorliegen, der Landwirt dürfte erschlagen worden sein. Über Motiv und Hintergründe des Kapitalverbrechens ist bis dato wenig bekannt. Es war heuer, neben unzähligen Mordversuchen, der bereits 13. vollendete Mord in Niederösterreich.