Schon über 100.000 für den "Corona-Tausender"

Wohl kaum jemand hätte etwas gegen mehr Geld im Börserl und daher ist der Andrang zur Petition für den "Corona-Tausender" entsprechend groß.

Die ÖGB-Petition für den "Corona-Tausender" ist erst einige Tage alt, hat am Montag aber bereits die Marke von 100.000 Unterstützern geknackt."Das beweist einmal mehr, wie richtig wir mit dieser Forderung liegen", so ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian über die rege Beteiligung. Alle Beschäftigten, die durch ihre Arbeit außer Haus dazu beitragen, das Land am Laufen zu halten, sollen – so die Forderung – dafür eine Einmalzahlung von 1.000 Euro bekommen."Ein Danke allein reicht nicht, dieses Risiko muss auch finanziell abgegolten werden, nicht irgendwann, sondern jetzt", so der ÖGB-Präsident. Das Geld fließe zu einem großen Teil über den Konsum ohnehin in den Wirtschaftskreislauf und sei wichtig, um die Wirtschaft nach der Krise wieder anzukurbeln.Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) will am Dienstag das Konjunkturpaket der türkis-grünen Regierung präsentieren. Möglicherweise befindet sich darunter auch der "Corona-Tausender". Das soll den Konsum ankurbeln. Außerdem ist wie in Deutschland angedacht, die Mehrwertsteuer auf Speisen, die in Lokalen angeboten werden, zu senken – von jetzt 10 auf 7, vielleicht sogar 5 Prozent.