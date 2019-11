Schweden lässt Vorwürfe gegen Assange fallen

Schweden lässt die Vorwürfe gegen Wikileaks-Gründer Julian Assange wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung fallen.

Assange sitzt derzeit eine Haftstrafe ab

Schweden lässt Vorwürfe gegen Julian Assange fallen! Die Voruntersuchungen wegen des Verdachts der Vergewaltigung , denen sich Wikileaks-Gründer Julian Assange in der Vergangenheit ausgesetzt sah, werden offiziell niedergelegt. Das teilte die für die schwedische Strafverfolgung zuständige Behörde mit.„Ich halte diese Pressekonferenz ab, um Sie darüber zu informieren, dass ich das Ermittlungsverfahren einstelle", sagte die stellvertretende Direktorin der Strafverfolgungsbehörde, Eva-Marie Persson.Es gebe keine ausreichenden Beweise für eine Verurteilung, sagte Persson vor den Medien in Stockholm. Assange sitzt derzeit in Großbritannien in Haft. S eine rund einjährige Haftstrafe sitzt er derzeit wegen Verstöße gegen Kautionsauflagen ab. Der 48-jährige Australier hat die 2010 gegen ihn erhobene Anschuldigung wegen eines Sexualdelikts wiederholt zurückgewiesen. Assange wurde im April in London festgenommen , nachdem ihm die ecuadorianische Botschaft nach sieben Jahren den Asylstatus abgesprochen hatte.In den USA ist der Wikileaks-Gründer zudem wegen der Veröffentlichung geheimer Dokumente und Verstößen gegen das Anti-Spionage-Gesetz angeklagt. Derzeit läuft auch das Auslieferungsverfahren in Großbritannien. Im Falle eines Schuldspruchs in allen Anklagepunkten droht ihm in den USA eine lebenslange Haft.