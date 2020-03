Security Boris: So stellte ich einen Einbrecher

Leg dich nicht mit Boris an! Dank Security-Mitarbeiter Boris A. (60) konnte im Linzer Einkaufs-Center Atrium ein Einbrecher geschnappt werden. Der 60-Jährige übergab den Täter der Polizei.

Einbrecher ging auf Security-Mann los

"Bin kein Held"

Gegen 23.30 Uhr drehte Boris A. (60) vergangenen Samstag wie gewohnt seine letzte Kontrollrunde im Linzer Atrium City Center.Der Security-Mitarbeiter (ASAVE) bemerkte plötzlich laute Geräusche aus einem Geschäft. Wenig später fiel ihm in der „Kepler-Confiserie" auch schon die aufgebrochene Türe auf. „Ich bin hin gegangen und habe einen Mann darin stehen gesehen. Er hat gerade sämtliche Regale durchwühlt", verrät der Security-Mitarbeiter im-Gespräch.Der 60-Jährige stellte den Einbrecher zur Rede und bat ihn herauszukommen. Der Eindringling ging daraufhin tatsächlich hinaus und ließ sich festhalten. Doch plötzlich zuckte der Einbrecher aus und attackierte den Sicherheits-Mitarbeiter. „Er ging auf mich los. Ich konnte ihn rasch wieder fixieren", so der gebürtige Kroate.Zur selben Zeit war auch noch ein Passant im Atrium. Dieser verständigte die Polizei. Nur Augenblicke später waren auch schon 15 Beamte samt Polizeihunden vor Ort. Beim Einbrecher, einem gebürtigen Ungar, konnten die Polizisten noch eine gestohlene Uhr sicherstellen.Im Geschäft hat der Beschuldigte nicht nur die Eingangstür demoliert, sondern auch sämtliche Vitrinen und Regale durchwühlt und abgeräumt. „Bei uns herrschte totales Chaos. Der Schaden ist beträchtlich. Derzeit müssen wir mit Spanplatten provisorisch schließen", so ein Angestellter.Boris A. selbst bleibt bescheiden, fühlt sich nicht als Held. „Das ist mein Job", sagt er trocken. Nachdem er den Räuber gefasst hatte, arbeitete er übrigens bis in die frühen Morgenstunden weiter.