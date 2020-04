Bipolar: Selena Gomez spricht über ihre Krankheit

US-Sängerin Selena Gomez offenbarte in der Instagram-Talkshow von Miley Cyrus, dass sie bipolar ist.

Ihre Familie machte sich Sorgen

Popstar Selena Gomez musste die letzten Jahre eine turbulente Zeit durchmachen. Im Sommer 2017 unterzog sie sich einer Nierentransplantation, nachdem die Krankheit Lupus begonnen hatte, ihre Organe anzugreifen. Dann folgte die Trennung von Justin Bieber und ein Aufenthalt in einer psychiatrischen Klink."Ich komme aus Texas, dort redet man nicht über psychische Gesundheit. Du musst cool wirken", erzählt sie weiter. In einem Krankenhaus habe man die Krankheit entdeckt und nun wolle sie so viel wie möglich darüber wissen, so Gomez: "Das hat mir die Furcht genommen."