"Bodyshaming hat mich verrückt gemacht"

Weil Selena Gomez ein paar Kilo zulegte, wurde sie im Netz angefeindet. Nun äußerte sie sich dazu.

Wer an der rheumatischen Erkrankung Lupus leidet, hat oft mit Gewichtsschwankungen zu kämpfen. Selena Gomez kennt das Problem. "Es liegt an den Medikamenten, die ich mein Leben lang nehmen muss – das ist jedes Monat anders, wenn ich ehrlich bin", erklärte sie im Podcast "Giving Back Generation".Doch, was ihr besonders zu schaffen machte, waren nicht die Gewichtsschwankungen, sondern die bösen Hasskommentare in den sozialen Netzwerken. "Mir ist es erst bewusst geworden, als die Leute mich deswegen attackierten", erklärt sie. "Das war eine harte Zeit für mich. Das hat mich wirklich ein bisschen verrückt gemacht."Auf Kommentare, die ihre gesundheitliche Problemen betreffen, will sie in Zukunft nicht reagieren. "Ich habe keine Lust mehr mich dem auszusetzen oder zu wissen, was andere darüber denken", so Gomez.