"Ich habe psychisch und emotional gelitten"

Selena Gomez sprach erstmals über ihre Depressionen und ihren Zusammenbruch im Oktober 2018.

Es gibt Tage, da geht es ihr besser, an anderen wieder schlechter: Selena Gomez leidet an Depressionen. Besonders das vergangene Jahr machte der Sängerin schwer zu schaffen.Die 27-Jährige war nach einem Nervenzusammenbruch in eine psychiatrische Klinik eingeliefert worden. Bei der Verleihung der McLean Awards im McLean-Spital in Massachusetts sprach sie über die schwierige Zeit: "Letztes Jahr habe ich psychisch und emotional gelitten. Ich konnte nicht mehr lächeln und die Dinge am Laufen halten."Selena erklärte: "Ich fühlte mich, als würde all mein Schmerz und meine Angst mich auf einmal wegschwemmen und es war einer der beängstigendsten Momente in meinem Leben. Verängstigt, offensichtlich, weil der Schleier sich hob, aber erleichtert, dass ich endlich das Wissen hatte, warum ich so viele Jahre über an Depression und Angstzuständen litt."Die Ex von Justin Bieber fühlt sich heute viel "glücklicher und gesünder": "Nach einem Jahr voll intensiver Arbeit... bin ich glücklicher, ich bin gesünder und ich habe die Kontrolle über meine Emotionen und Gedanken, mehr als ich sie jemals hatte."Einfach sei es jedoch nicht, erklärt sie: "Für mich fühlt es sich richtig an, mitzuteilen, dass ich persönlich die Auswirkungen von Depression und Angst gefühlt habe – aber es ist nicht leicht. Ich hatte Angst, missverstanden und verurteilt zu werden. Ich weiß, dass ich Erlebnisse und Menschen und Möglichkeiten geschenkt bekommen habe, die mein Leben außerordentlich schön und süß gemacht haben – und dennoch kämpfe ich manchmal mit meinen eigenen Gedanken und Gefühlen. Aber das macht mich nicht fehlerhaft. Das macht mich nicht schwach. Das macht mich nicht weniger. Das macht mich menschlich. Wir brauchen Hilfe und wir brauchen uns gegenseitig."