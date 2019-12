Selena Gomez kündigt neues Album "Rare" an

Juhu. Das neue Jahr fängt für alle Fans der texanischen Popsängerin gut an.

"Rare" heißt das neue Album von Selena Gomez, das bereits am 10. Jänner 2020 erscheinen wird. Am Donnerstag hat die 27-Jährige auf ihrem Instagram-Account das Artwork sowie den Titel der Platte verraten."Es ist die ehrlichste Musik, die ich jemals gemacht habe", verspricht die einstige Instagram-Königin ihren 163 Millionen Followern.Schon jetzt wird im Netz wieder darüber spekuliert, ob und wieviele Tracks auf "Rare" die Beziehung zu Justin Bieber thematisieren werden. Am 10. Jänner wird man es wissen. Erst vor einem Monat hat die Sängerin die beiden Songs "Lose You To Love You" und "Look At Her Now" veröffentlicht.