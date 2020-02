Selfie von McDonald's-Tanya macht sie zu Model

Vor einem Jahr hat sie noch in einem McDonald's in England gearbeitet, inzwischen bereist Tanya McDonnell die Welt und ist als Model gefragt.

Die Geschichte der 23-Jährigen klingt fast zu schön, um wahr zu sein: Die Britin stand vor einem Jahr am Schalter bei McDonald's und verkaufte Burger. Nach Selfies am Arbeitsplatz und später in ihrem Dubai-Urlaub wurden Fotografen und Model-Scouts auf das Instagram-Profil der 23-Jährigen aufmerksam.Tanya sei überrascht vom Interesse gewesen, erzählte sie nun dem "Sunderland Echo". Die Folge: Model-Vertrag bei "J'adore Models" in der Tasche und Jet-Set-Leben rund um die Welt. "Ich hätte nicht gedacht, dass so etwas jemals passieren würde, aber es ist passiert. Träume können wahr werden", sagt die Britin.