i Billy Ray Cyrusar bei der Hochzeit von Miley Cyrus dabei. REUTERS/Jaimi Joy Stolzer Papa Mileys Hochzeit: So emotional feierte Billy Ray Cyrus Billy Ray Cyrus teilt emotionale Bilder von der Trauung seiner Tochter Miley mit Maxx Morando. Am Altar flossen Freudentränen. Von Heute Entertainment 25.11.2026, 16:08 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

"Mein kleines Mädchen hat die Liebe ihres Lebens geheiratet" - mit diesen rührenden Worten meldet sich der Countrysänger Billy Ray Cyrus auf Instagram. Der 63-Jährige teilte dort eine Fotoreihe von der Hochzeit seiner Tochter Miley Cyrus mit dem Musiker Maxx Morando.

"Ich bin der stolzeste Vater der Welt!" schrieb Billy Ray in seinem Beitrag. Er hieß seinen neuen Schwiegersohn herzlich in der Familie willkommen: "Ihr zwei Kids seid füreinander geschaffen." Besonders bewegend: Ein Schnappschuss zeigt Vater und Tochter beim Tanz, wie Miley mit geschlossenen Augen und dem Kopf an seiner Schulter den Moment genießt.

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Wie bunte.de meldet, war es nicht zufällig, dass Billy Ray die Fotos an diesem Tag veröffentlichte. Am 25. November feiert Miley nämlich auch ihren Geburtstag. Die Feier sei ihm besonders wichtig gewesen: Er könne gar nicht beschreiben, wie schön es sich angefühlt habe, seine ganze Familie vereint in einem Raum zu haben.

Tränen am Altar

Auf einem der Bilder ist Miley am Altar zu sehen, wo sie unter Freudentränen lächelt, während Morando sein Ehegelübde vorliest. Die Braut war für die Party in ein schwarzes Glitzer-Minikleid geschlüpft.

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Auch Billy Rays Partnerin Elizabeth Hurley war bei der Hochzeit dabei, gemeinsam mit ihrem Sohn Damian. Noah Cyrus, Mileys Schwester, feierte ebenfalls mit. Vater und Tochter verbindet eine besondere Geschichte: Von 2006 bis 2011 standen sie gemeinsam in der Disney-Serie "Hannah Montana" vor der Kamera.