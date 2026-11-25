i Sharon Stone im Rollstuhl in New York. Reuters, pps.at Junger Mann an ihrer Seite Mit Fußschiene: Sharon Stone im Rollstuhl gesichtet Fußschiene, Rollstuhl, ein junger Mann an ihrer Seite: Diese Bilder von Sharon Stone aus New York lassen aufhorchen. Was steckt dahinter? Von Heute Entertainment 25.11.2026, 14:57 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Diese Fotos sorgen für Aufsehen: Sharon Stone (68) wurde in New York im Rollstuhl gesichtet. Am rechten Bein trägt die Hollywood-Ikone eine Fußschiene, neben ihr Comedian Ramy Youssef (35). Die beiden wirken vertraut, die Chemie scheint zu stimmen.

Doch es gibt Entwarnung: Hinter dem ungewohnten Anblick steckt keine Verletzung, sondern eine Filmrolle. Stone steht derzeit für die Komödie "Martha & Muhammad" vor der Kamera und spielt darin eine in die Jahre gekommene Dame der New Yorker High Society, die eine Beziehung zu einem deutlich jüngeren Muslim aufbaut.

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Laut US-Branchenmedien dreht sich die Geschichte um Klasse, Religion, Einwanderung und den Altersunterschied.

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Für Youssef ist der Film ein großer Schritt: Er hat das Drehbuch geschrieben, spielt die zweite Hauptrolle und führt erstmals bei einem Kinofilm Regie. Bekannt wurde der US-Amerikaner mit ägyptischen Wurzeln mit seiner Serie "Ramy", für die er einen Golden Globe gewann, außerdem spielte er im Oscar-Film "Poor Things" mit.

Produziert wird die Komödie vom Kultstudio A24, unter den Produzenten ist auch Regisseur Josh Safdie. Gedreht wird noch bis Jänner, einen Kinostart gibt es bisher nicht.

Dass Stone auch abseits der Kamera viel durchgemacht hat, ist kein Geheimnis. Nach einem schweren Schlaganfall 2001 musste sie Gehen und Sprechen neu lernen. Heute ist sie gefragter denn je, zuletzt war sie unter anderem in der Serie "Euphoria" zu sehen.