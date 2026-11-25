i Annemarie Carpendale soll nach der Trennung von Wayne Carpendale wieder glücklich sein. APA-Images / Action Press / AEDT Nach Trennung von Wayne Neues Liebesglück? Annemarie Carpendale mit Unternehmer Annemarie Carpendale soll wieder verliebt sein, in einen Münchner Modeunternehmer. Der will sich dazu aber nicht äußern. Von Heute Entertainment 25.11.2026, 13:52 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Hat sie ihr Herz neu vergeben? Nach der Trennung von Ehemann Wayne Carpendale (49) soll Moderatorin Annemarie Carpendale (49) wieder glücklich sein. Wie die "Bunte" berichtet, handelt es sich bei ihrem Neuen um den Münchner Modeunternehmer Daniel Schustermann, Mitgründer des Online-Shoppingclubs Best Secret.

Gesehen wurden die beiden laut dem Magazin vergangene Woche bei Schustermanns 50. Geburtstag in einem Münchner Café. In hochkarätiger Runde, unter anderen mit Ex-Fußballprofi Mario Gómez, sollen Annemarie und der Unternehmer ihre Zuneigung füreinander nicht versteckt haben.

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Er will nichts von den Gerüchten hören

Bestätigen will Schustermann die Liebe allerdings nicht. Von der "Bunte" darauf angesprochen, sagte er: "Ich habe wirklich nicht den Hauch irgendetwas dazu zu sagen." Und weiter: "Ganz ehrlich, ich habe wahnsinnig viele Freunde, ich werde ständig mit Menschen gesehen. Ich bin eine Person des nicht öffentlichen Lebens und will mit so etwas, weder mit Gerüchten noch mit sonst etwas, zu tun haben." Annemarie selbst hat sich bisher nicht geäußert.

Die Trennung von Wayne Carpendale hatte das einstige Vorzeigepaar erst vor wenigen Monaten öffentlich gemacht. Im Oktober zeigte sich die Moderatorin bei einer Modeshow in Berlin erstmals wieder auf einem roten Teppich.